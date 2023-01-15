Сызранец нашел сотовый телефон на детской площадке, избавился от sim-карты и продал его в ломбард

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница с заявлением о хищении сотового телефона, которым пользовался её несовершеннолетний сын. Ущерб заявительница оценила для себя как значительный, в размере свыше 11 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую, её сына и установили, что ребёнок потерял телефон, когда гулял на детской площадке возле дома. Самостоятельные поиски не увенчались успехом и потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Отрабатывая места возможного сбыта бывшего в употреблении имущества сотрудники уголовного розыска установили ломбард, в который один из местных жителей сдал телефон, схожий по описанию с разыкиваемым, предъявив водительское удостоверение на свое имя.

Полицейские установили местонахождение ранее не судимого 27-летнего жителя Сызрани, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что телефон нашел на бордюре, недалеко от детской площадки. Он решил присвоить себе чужое имущество с целью дальнейшей продажи, поэтому сразу извлек из телефона sim - карту и выкинул. По словам задержанного телефон он реализовал на следующий день за 4 000 рублей. Деньги потратил на собственные нужды.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) возбуждено уголовное дело. В настоящий момент оно вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Полицейские продолжают мероприятия по розыску похищенного телефона.

Сотрудники полиции напоминают, что если вы нашли сотовый телефон, то лучше всего дождаться входящего звонка и ответить, сообщив о своей находке. В таких случаях телефон почти всегда находит владельца. Если же включенный смартфон заблокирован, разрядился, или в нём нет сим – карты, то необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции, сдав полицейским найденное устройство.