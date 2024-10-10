Сызранец нашел на остановке телефон и сдал в ломбард

130

В мае 2022 года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1977 года рождения и сообщила об утере сотового телефона. Заявительница предоставила полицейским описание гаджета, документы с указанием IMEI и оценила причиненный ущерб на сумму 18 000 рублей.

Ориентировка с приметами утраченного телефона была направлена наружным службам полиции.

Спустя несколько месяцев сотрудниками отдельной роты ППСП МУ МВД России «Сызранское» на маршруте патрулирования в районе Тимирязевского парка обратили внимание на группу молодых людей, при проверке личности которых у одного из них был замечен телефон, по приметам, схожий с похищенным.

При проверке по базе данных сотрудники ППСП установили, что данный телефон действительно находится в розыске. Молодой человек был доставлен в отдел полиции. Во время опроса он пояснил, что телефон ему купила мама в одном из комиссионных магазинов и предоставил кассовый и товарный чек на изъятое имущество.

В комиссионном магазине оперативники выяснили, что похищенное имущество сдал в ломбард местный житель 1981 года рождения. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины, указанного в документах, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина признался в содеянном и пояснил сотрудникам полиции, что нашел забытый телефон на скамейке автобусного павильона и сразу же решил присвоить его себе, с целью дальнейшей продажи. Телефон он сдал в ломбард за 12 000 рублей, которые потратил на собственные нужды.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для принятия решения по существу. Материальный ущерб потерпевшей возмещен в полном объеме.