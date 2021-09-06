Сызранец ел вишню и попутно решил украсть бытовую технику

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Жительница города Сызрань 1990 год рождения сообщила полицейским, что из жилища, которое располагается на первом этаже двухэтажного дома, неизвестный похитил телевизор и музыкальный центр.

Полицейские установили, что неизвестный злоумышленник проник в помещение через окно, выставив стекло. Сотрудник экспертно-криминалистического отдела тщательно осмотрел все поверхности и изъял следы пальцев рук, пригодные для исследования.

При поквартирном и подворовом обходе одна из жительниц вспомнила, что в один из дней, недалеко от места происшествия, видела знакомого. Ее насторожило, что он заметно нервничал, оглядывался и при этом нес что-то крупногабаритное.

Предположив, что мужчина может быть причастен к происшествию, сотрудники уголовного розыска установили его местонахождение. Им оказался житель Сызранского района 1979 года рождения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В присутствии понятых, при осмотре места жительства подозреваемого, оперативники изъяли телевизор, по описанию схожий с похищенным.

По словам задержанного, он находился в палисаднике рядом с домом - ел вишню, увидел окно с несложным запорным устройством и воспользовался ситуацией для совершения кражи. Похищенное имущество мужчина сложил в одеяло, которое нашел в квартире. Музыкальный центр злоумышленник продал, а телевизор не успел. Изъятую из дома злоумышленника технику полицейские вернули законной владелице, розыск остального имущества продолжается.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.