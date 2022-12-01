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Супружеская пара в Самаре стала жертвами иногороднего хулигана

1 декабря 2022 09:54
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Супружеская пара в Самаре стала жертвами иногороднего хулигана

Вечером 16 июля текущего года в дежурную часть Отдела полиции по Октябрьскому  району поступило сообщение из лечебного учреждения о доставлении от дома на ул. 5-я Просека  49-летнего местного жителя с травмой носа и мягких тканей головы. Врачами мужчине было рекомендовано амбулаторное лечение.

Пострадавший, после осмотра медиками, обратился в полицию за помощью. В ходе опроса он пояснил, что приехал с женой и другом в гости. На улице к ним подошли незнакомые мужчины и в грубой форме обвинили пострадавшего в повреждении автомобиля «Infiniti» - якобы он уронил на дорогостоящий внедорожник дорожный знак. Один из незнакомцев решил не ограничиваться словами и нанес удары рукой мужчинам и женщине 1983 года рождения. В этот момент на улицу вышел хозяин внедорожника и жители соседних домов, нападавшие поспешно ушли.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили пострадавших и очевидцев. Как рассказал дознаватель отдела полиции по Октябрьскому району подполковник полиции Игорь Назаров: «В рамках материала проверки были опрошены 9 жителей Самары, изъяты и изучены медицинские документы, детализации звонков, назначены судебные экспертизы, проведены опознания и иные следственные действия. В результате анализа полученной информации установлен и задержан подозреваемый – индивидуальный предприниматель из Оренбургской области 1983 года рождения, ранее судимый за умышленное повреждение имущества».

Согласно медицинским документам, здоровью потерпевшего 1973 года рождения противоправными действиями злоумышленника причинен легкий вред здоровью.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе принято процессуальное решение по заявлению самарца 1986 года рождения, чей поврежденный автомобиль стал причиной конфликтной ситуации. Как пояснил автовладелец с подозреваемым он не знаком.

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