Супругов из Самары взяли в рабство в Дагестане

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Молодую семью из Самары обманом заманили в южную республику, после чего продали в рабство. Об этом сообщает «КП».

Екатерина и Сергей, так зовут супругов, хотели заработать хорошие деньги, которые им предложили за труд в Ставрополе. Молодым людям ничего не показалось подозрительным, и они решили поехать, даже и не предполагая, что вместо предложенного варианта лишатся собственной свободы.

Семья оказались в Дагестане, где Сергею и Екатерине объяснили, что их купили, и теперь они являются «хозяйской» собственностью. Также им сообщили, что для получения права на свободу молодые люди должны год пробыть в рабстве.

Но семейной паре повезло. Им смогли помочь местные жители, которые сообщили о противозаконных деяниях в фонд, выступающий против рабства.

На данный момент неизвестно вернулись ли наши земляки домой, но теперь этим случаем будут заниматься следователи, пишет ГТРК Самара.

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