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Судимые за наркотики похитили медный провод в Сызрани

15 ноября 2024 09:44
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Судимые за наркотики похитили медный провод в Сызрани

В дежурную часть отдела полиции Юго-Западного района МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1987 года рождения, сообщивший о краже имущества из гаража. Мужчина объяснил полицейским, что обнаружил сбитый замок на гаражных воротах и пропажу двух бухт медного четырехжильного провода длинной 100 м. Материальный ущерб заявитель оценил на сумму 12 000 рублей.

Полицейские прибыли по указанному адресу, осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего и провели подомовой обход. Сотрудники полиции изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места совершения преступления.

В ходе оперативных действий полицейские установили личности двух предполагаемых злоумышленников: местных жителей 1975 г.р. и 1982 г.р., ранее неоднократно судимых за кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, определили места их возможного нахождения и доставили в отдел, для дальнейшего разбирательства.

Задержанные признались в содеянном и пояснили, что часть похищенного имущества сдали в пункт приёма металла, а вырученные деньги потратили на личные нужды, оставшуюся часть, в присутствии понятых, злоумышленники добровольно выдали полицейским.

В настоящее время Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении двух местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы до одного года или без такового.

Сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города и проводят необходимые мероприятия по розыску части похищенного имущества.

 

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