Суд оставил в силе пожизненное лишение свободы устроившему стрельбу в Казани

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Апелляционный суд Нижнего Новгорода 7 августа оставил в силе пожизненное лишение свободы Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии в 2021 году.

«Приговор Верховного суда Республики Татарстан <…> оставить без изменений, апелляционные жалобы <…> — без удовлетворения», — заявил судья.

Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному лишению свободы 13 апреля 2023 года.

Нападение на гимназию № 175 в столице Татарстана было совершено 11 мая 2021 года. Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние, пишут "Известия".