Студентка из Самарской области лишилась месячной стипендии из-за мошенников

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21-летней девушке – студентке одного из ВУЗов Самарской области в мессенджер поступило СМС с аккаунта ее знакомой с просьбой помочь. Не обратив внимание на то, что в диалоге нет всей переписки с подругой, она откликнулась. «Знакомая» попросила перевести на указанный счет более 5 000 рублей, чтобы та могла оплатить услуги стоматолога, так как сейчас находится в мед.учреждении и ей не хватает указанной суммы.

Переведя денежные средства, самарчанка спустя сутки решила позвонить подруге и поинтересоваться ее самочувствием. В ходе беседы девушка осознала, что стала жертвой мошенников, и проверив диалог в мессенджере увидела, что данный пользователь, по указанию которого она перевела денежные средства, удален из сети. Студентка обратилась за помощью в полицию.