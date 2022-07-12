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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Студента из Самары обманули с продажей пианино

12 июля 2022 10:36
191
студента из Самары обманули с продажей пианино

Житель Самары 2003 года рождения, обучающийся в одном из ВУЗов областного центра, решил приобрести цифровое пианино. На Интернет-площадке бесплатных объявлений он  нашел заманчивое объявление и связался посредством чата с продавцом. После оплаты с помощью банковской карты заказа на сумму 45 000 рублей молодой человек попытался узнать дату поставки товара, но  продавец на связь не вышел. Когда прошло время, а товар так и не пришел, житель Самары обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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