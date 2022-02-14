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Стрелок из ТЦ в Сызрани в ожидании суда успел совершить еще одно преступление

14 февраля 2022 11:29
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Стрелок из ТЦ в Сызрани в ожидании суда успел совершить еще одно преступление

«Стрелок» из торгового центра «Мираж», простреливший ограждение траволатора, в ожидании суда успел совершить еще одно преступление. Напомним, вечером 25 ноября 2020 года перепугавшиеся посетители торгового центра услышали громкий выстрел. Пьяный молодой мужчина, лет 30 на вид, выпалил из пневматического пистолета в ограждение траволатора. Никто и не пытался задержать стрелка, и он спокойно покинул место «стрельбищ», но спустя какое-то время вернулся и был задержан.

Как выяснили в суде, мужчина, ранее судимый, купил пневматический пистолет «STALKER S1911T» в модуле на улице Московская - якобы, для защиты от собак. Затем дома, в бывшем общежитии на улице Лазо, он напился и отправился в «Мираж» за металлическими пулями-шариками для пневматики. Там пьяному покупателю продали приспособления для стрельбы. Сызранец рассказал, что он почувствовал, держа в руке заряженный STALKER. Мужчине захотелось противопоставить себя окружающим, показать свое над ними превосходство. Заодно и злость после ссоры с женой выместить. К счастью, на глаза ему попался не человек, а бездушный траволатор. Пьяный покупатель выстрелил в ограждение, на глазах у испуганных людей; затем вернулся домой, снова выпил, перестрелял купленные шарики по пустым бутылкам - и поехал в ТЦ за новой порцией. Как мужчина мог повести себя в этот раз, неизвестно.

Напомним, за час до происшествия в «Мираже» в сообществе автомобилистов в сети появилось предупреждение: некий мужчина на улице Жуковского целится в автомобили из предмета, похожего на пистолет. В торговом центре мужчину заметили по камерам видеонаблюдения, задержали и передали в руки полиции. В ожидании суда, 23 февраля 2021 года, «стрелок» обворовал пенсионерку - собутыльницу своей матери. Он украл ее банковскую карту и купил в разных алкогольных магазинах продукции на 3 740 рублей, совершив 19 покупок. По совокупности преступлений, мужчину присудили к наказанию - 2 года 6 месяцев, условно, пишет Маленькая Сызрань.

 

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