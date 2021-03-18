Стажер-кладовшик украл парфюм из магазина в Самаре

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Кража совершена в магазине, находящемся на проспекте Кирова в областном центре.

В начале сентября 2020 года в ходе проведения инвентаризации, сотрудники торговой точки обнаружили пропажу флакона мужского парфюма, стоимостью 2 500 рублей, о чем сообщили в полицию. При просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции совместно с представителем организации обнаружили момент кражи. Хищение произошло в середине августа прошлого года. В злоумышленнике работники магазина узнали мужчину, в 2017 году проходившем стажировку на должность кладовщика. Стажёр, оставив работодателю трудовую книжку, перестал приходить на работу. Правоохранители установили адрес проживания подозреваемого.

Разыскиваемого - ранее не судимого жителя Самары 1993 года рождения задержали дома. В совершении преступления мужчина признался и рассказал, что похищенное продал на улице случайному прохожему за 2 000 рублей. Вырученные деньги потратил на алкоголь и личные нужды. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Самары, сообщает облМВД.