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Стала известна причина гибели 15-летней школьницы в Петра-Дубраве

28 сентября 2021 13:53
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Стала известна причина гибели 15-летней школьницы в Петра-Дубраве

Следователи закончили экспертизу, связанную с убийством 15-летней жительницы поселка Петра Дубрава. Итоги исследований могли позволить пролить свет на причины гибели школьницы.

Убийство, о котором идет речь, произошло 29 июля 2021 года. Тогда около 22:30 возле частного дома на улице Садовой, недалеко от администрации поселка, нашли тело девушки. Следователи зафиксировали многочисленные травмы, в том числе и ножевые ранения в области шеи.

Основным подозреваемым в этом деле стал 42-летний подполковник полиции. В то время он был заместителем начальника отдела уголовного розыска в отделе полиции № 3 по Самаре (Советский район), возглавлял отделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступления против личности. Как рассказали его коллеги, полицейский участвовал в задержании нескольких педофилов, в том числе и серийных.

Практически сразу ему предъявили обвинение в убийстве. Также его уволили из полиции. В конце июля мужчину арестовали и отправили в СИЗО.

Во время заседания стали известны подробности того вечера. По словам самого обвиняемого, он сбил девочку на своем автомобиле. Она закричала, и мужчина попытался успокоить ее. Однако это ему не удалось. Как рассказал следователям экс-полицейский, он испугался, что крики привлекут внимание и решил пустить в ход нож. От полученных ранений девушка умерла.

Во время предварительного следствия стражи порядка назначили экспертизу. Спустя два месяца после трагедии стали известны ее результаты.

— Первоначальная версия следователей подтвердилась. Мою дочь сбили на машине, а затем убили, — сообщил 63.RU отец погибшей школьницы.

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