Спустя два года в Тольятти задержана мошенница, "снимающая порчу"

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В сентябре 2021 года в отдел полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась 80-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества. Сумма причиненного материального ущерба составил свыше 200 тысяч рублей.

При опросе заявительница сообщила, что во время прогулки к ней подошла неизвестная женщина и начала рассказывать о том, что обладает способностями, которые позволяют ей «видеть», что у пострадавшей имеются проблемы со здоровьем. И чтобы их устранить, необходимо провести обряд: принести незнакомке что-то ценное, можно денежные средства, которые пострадавшая после проведения ритуала будет тратить и тем самым укреплять свое здоровье. Доверчивая женщина поверила в возможности незнакомки и принесла ей денежные средства в сумме 200 000 рублей и ювелирные украшения. Во время проведения «ритуальных действий» злоумышленница подменила денежные средства на обрезки газет и положила их в конверт, который передала пенсионерки. Дома потерпевшая обнаружила отсутствие денежных средств и поняла, что стала жертвой мошенников. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел установили личность и задержали на территории областного центра 38-летнюю женщину, ранее судимую за имущественные преступления, которую доставили в отдел полиции по Комсомольскому району для дальнейшего разбирательства.

При опросе подозреваемая вину признала, в содеянном раскаялась, ущерб потерпевшей возместила в полном объеме.