Специалист топливно-энергетической компании в Отрадном перевел мошенникам более 700 тысяч рублей

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Сотрудники настоящей службы безопасности никогда не звонят своим клиентам! Будьте бдительны!

38-летнему жителю Отрадного, работающему специалистом в одном из топливно-энергетических комплексов, позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил мужчине, что ему поступили секретные данные: на его имя мошенники пытаются оформить кредит, и для того, чтобы их разоблачить и предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет. Поверив, житель региона последовал инструкции и перевел более 700 тысяч рублей на указанный счет. После этого собеседник перестал выходить на связь, а обманутый мужчина обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.