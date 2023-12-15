Сотрудница офиса микрозаймов в Отрадном похитила 100 тыс.руб., подделывая подписи клиентов

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В О МВД России по г.Отрадному обратился руководитель офиса микрозаймов с просьбой привлечь к ответственности сотрудницу, похитившую у компании 100 000 рублей.



Сотрудники органов внутренних дел прибыли по указанному адресу, опросили заявителя и работников организации, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.



Как установили сотрудники полиции, с июля по декабрь 2022 года, женщина забирала из кассы денежные средства различными способами, в том числе оформляла договора от имени клиентов на различные суммы, после чего расписывалась за клиентов и забирала деньги их себе. Недостача в кассе организации была выявлена в ходе внутренней бухгалтерской проверки. После этого сотрудницу уволили с работы, а руководитель написал заявление в полицию.



В ходе опроса местная жительница 1989 года рождения дала признательные показания и обязалась возместить причиненный ущерб.

Следственным отделом МВД по г. Отрадному в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Сотрудники полиции продолжают устанавливать факты противоправной деятельности задержанной.