Сотрудница инкассаторского агентства в Ростове-на-Дону подменила банкноты на 9 млн рублей

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Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы филиала инкассаторского агентства в Ростове-на-Дону, которая подозревается в мошенничестве. На протяжении четырех лет женщина подменяла настоящие деньги муляжами, что позволило ей присвоить более 9 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

"Женщина с 2016 года, имея доступ к денежным средствам, хранящимся в организации, совершала хищение наличных денег путем их подмены на муляжи. Всего за четыре года ей удалось похитить более 9 млн рублей", - сказал собеседник агентства, отметив, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Ход его расследования взят на контроль прокуратурой региона.

В пресс-службе добавили, что по делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления. Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с возможностью назначения дополнительных наказаний.

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