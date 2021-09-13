Сотрудники самарской полиции ищут пострадавших от деятельности пирамиды «Финико»

99

По данным правоохранителей, жители Самарской области вложили в мошенническую «инвестиционную компанию» более 6 млн рублей.

Уголовное дело в отношении организаторов компании «Финико» возбудили в конце 2020 года, летом 2021 года «пирамида» попала в «черный» список ЦБ. Некоторые из создателей пирамиды арестованы, другие объявлены в розыск. «Финико» называют крупнейшей после МММ финансовой пирамидой, пишет Обозрение.

«Финико» позиционировалась как «автоматизированная система генерации прибыли», которая якобы зарабатывает с помощью трейдеров, торгующих на Московской бирже, Чикагской сырьевой бирже, Forex и BitMEX разными инструментами, в том числе, криптовалютой, долларами и нефтью.

Вкладчикам обещали дневную доходность в размере 1-5%. Ради участия в «Финико» люди брали кредиты и продавали квартиры, а сейчас тысячи человек подписывают онлайн-петиции с требованием выпустить на свободу организатора пирамиды Кирилла Доронина.

Отголоски этого громкого федерального скандала докатились и до Самарской области. По информации отдела информации и общественных связей областного ГУ МВД РФ, в производстве следственных подразделений территориальных органов внутренних дел региона находятся 8 уголовных дел, возбужденных в августе 2021 года по фактам противоправной деятельности сотрудников инвестиционной компании «Финико».

В версии следствия, в период с июля 2020 года по июль 2021 года путем обмана под предлогом получения высоких доходов и большой прибыли от денежных вкладов и инвестирования денежных средств в «автоматизированную систему генерации прибыли», подозреваемые завладели денежными средствами в сумме свыше 6 млн рублей, принадлежащими жителям Самарской области, впоследствии незаконно обратив их в свою пользу.

«В настоящее время по указанным уголовным делам проводятся следственные действия и иные процессуальные мероприятия, направленные на документирование всех фактов противоправной деятельности сотрудников инвестиционной компании «Финико», а также устанавливаются лица, пострадавшие от их неправомерных действий», — сообщает областное ГУ МВД.

Лица, потерявшие сбережения в финансовой пирамиде «Финико», могут обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел МВД России, в дежурную часть управлений полиции Самары, Тольятти и Сызрани либо по телефону вызова экстренных служб 112.