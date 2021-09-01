Сотрудники полиции Пензенской области разыскивают подозреваемого в разбойном нападении

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Полицейские обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 (8412) 599-641, 8-963-108-14-45

УУР УМВД России по Пензенской области разыскивается Степочкин Максим Александрович, 1994 г.р., уроженец г.Новокузнецк Кемеровской области, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». По данным полицейских, 1 июня 2021 года разыскиваемый, находясь в торговой точке, расположенной на улице Мирская города Пенза, с применением предмета, похожего на пистолет, открыто похитил из кассы магазина денежные средства, после чего скрылся с места происшествия.

Степочкин Максим Александрович может находиться в любом из регионов России. Ведет бродяжнический образ жизни и передвигается автостопом.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 (8412) 599-641, 8-963-108-14-45 или 112 с мобильного федеральных операторов сотовой связи. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.