Сотрудники полиции Пензенской области разыскивают подозреваемого в разбойном нападении

Я нашел ошибку
Главные новости:
Россияне получили возможность обжаловать штрафы ГИБДД на «Госуслугах»
Россияне получили возможность обжаловать штрафы ГИБДД на «Госуслугах»
В Самарской области «ковидный» коечный фонд пополнили местами в психиатрической больнице
В Самарской области «ковидный» коечный фонд пополнили местами в психиатрической больнице
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
Каждый четвертый россиянин боится потерять обоняние и вкус сильнее зрения
Каждый четвертый россиянин боится потерять обоняние и вкус сильнее зрения
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
В Самаре состоится концертное шоу победителей Российской студенческой весны
В Самаре состоится концертное шоу победителей Российской студенческой весны
В Похвистневском районе пьяный водитель попал в ДТП, пострадали трое
В Похвистневском районе пьяный водитель попал в ДТП, пострадали трое
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.28
-0.29
EUR 86.67
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится концертное шоу победителей Российской студенческой весны
AliExpress Россия составила потребительскую корзину самарцев
Тольяттинскому хоккейному клубу «Лада» - 45 лет
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сотрудники полиции Пензенской области разыскивают подозреваемого в разбойном нападении

1 сентября 2021 09:58
204
Сотрудники полиции Пензенской области разыскивают подозреваемого в разбойном нападении

Полицейские обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 (8412) 599-641, 8-963-108-14-45                                                                               

УУР УМВД России по Пензенской области разыскивается Степочкин Максим Александрович, 1994 г.р., уроженец г.Новокузнецк Кемеровской области, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». По данным полицейских, 1 июня 2021 года разыскиваемый, находясь в торговой точке, расположенной на улице Мирская города Пенза, с применением предмета, похожего на пистолет, открыто похитил из кассы магазина денежные средства, после чего скрылся с места происшествия.  

Степочкин Максим Александрович может находиться в любом из регионов России. Ведет бродяжнический образ жизни и передвигается автостопом.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 (8412) 599-641, 8-963-108-14-45 или 112 с мобильного федеральных операторов сотовой связи. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

Теги: розыск федеральный розыск

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мужчина осуждён в Санкт-Петербурге за грабеж и скрывался от наказания.
18 августа 2021, 12:36
Самарца, находившегося в федеральном розыске, задержали в Тольятти сотрудники Росгвардии
Мужчина осуждён в Санкт-Петербурге за грабеж и скрывался от наказания. Общество
840
В Сызрани ищут пропавшего мужчину
17 июня 2021, 09:54
В Сызрани ищут пропавшего мужчину
Мужчина объявлен в Федеральный розыск.  Происшествия
634
Сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего без вести жителя Самары
03 мая 2021, 10:11
Сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего без вести жителя Самары
Он находился в федеральном розыске. Криминал
1121
В центре внимания
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
1 сентября 2021  13:17
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
28
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
1 сентября 2021  13:09
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
34
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
1 сентября 2021  12:53
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
123
В Самарской области утвердили Стратегию сохранения биоразнообразия
1 сентября 2021  11:25
В Самарской области утвердили Стратегию сохранения биоразнообразия
151
Чапаевский легкоатлет завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр
1 сентября 2021  10:26
Чапаевский легкоатлет завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр
166
Весь список