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"Сотрудник банка" обманул тольяттинца в мессенджере

19 апреля 2023 09:14
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"Сотрудник банка" обманул тольяттинца в мессенджере

Внимание! Сотрудники правоохранительных органов или работники банков не будут писать вам в мессенджерах или социальных сетях! Не доверяйте мошенникам!

Жителю Тольятти 1999 года рождения – водителю одного из крупных предприятий в одном из мессенджеров написал неизвестный и представившись сотрудником безопасности банка, сообщил о том, что мошенники пытаются оформить на него кредит и для того, чтобы сохранить сбережения, нужно их перечислить на безопасный счет. Мужчина, поверив незнакомцу, следуя инструкции, перечислил 941 тысячу рублей. После того, как собеседник заблокировал его в мессенджере, мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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