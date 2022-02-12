Составлен портрет мигрантов, которые чаще всего совершают преступления в России

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Глава Следственного комитета Александра Бастрыкин составил портрет мигрантов, которые чаще всего совершают преступления в России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СКР, большинство преступлений на счету мигрантов среднего возраста, не работающих и не имеющих постоянного источника дохода, и которые в основной своей массе не имеют профессионального образования.

Кроме того, такие лица зачастую не владеют русским языком в объеме, достаточном для нормальной социализации в условиях современного общества. Прослеживается прямая зависимость между уровнем образования и видом совершенного преступления", отметил глава СКР Александр Бастрыкин.