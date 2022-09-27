Я нашел ошибку
Главные новости:
АВТОВАЗ запускает три новых проекта
АВТОВАЗ запускает три новых проекта
В Тольятти ресторан заплатил отравившимся детям
В Тольятти ресторан заплатил отравившимся детям
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
За сутки в Самарской области еще 2089 человек заболели коронавирусом
За сутки в Самарской области еще 2089 человек заболели коронавирусом
«Целевики»-первокурсники ОДК-Кузнецов познакомились с предприятием
«Целевики»-первокурсники ОДК-Кузнецов познакомились с предприятием
В Самаре изменили количество трамваев и троллейбусов
В Самаре изменили количество трамваев и троллейбусов
В США молния ударила в лодку, в которой находились пятеро школьников и убила двоих из них
В США молния ударила в лодку, в которой находились пятеро школьников и убила двоих из них
Одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море — беспрецедентно
Одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море — беспрецедентно
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58
-0.1
EUR 55.93
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Соседи рассказали о характере устроившего стрельбу в ижевской школе

27 сентября 2022 10:49
169
Соседи рассказали о характере устроившего стрельбу в ижевской школе

Устроивший стрельбу в школе №88 в Ижевске был замкнутым человеком, он проживал с матерью и бабушкой. Такую характеристику дали ему соседи по подъезду, передает РИА Новости.

По их словам, Казанцев никогда не здоровался и почти всегда ходил в капюшоне. «Я его плохо знаю. (...) С семьей жил, мама, бабушка. Условия у них были очень хорошие для житья», — отметил один из опрошенных соседей.

Другой мужчина сообщил, что родственники Казанцева уехали со следователями. Он также рассказал, что от своей бабушки знал, что у Казанцева была шизофрения и он нигде не работал.

«Я гуляю утром с собакой, а он в 6 часов утра мог уже идти, идти той же дорогой мимо школы (в которой была стрельба) по улице Майской… И поздно вечером мог оттуда же идти», — добавил собеседник.

До этого сообщалось, что в квартире стрелявшего в школе Ижевска прошли обыски. Оттуда были изъяты пять мобильных телефонов и компьютер, в котором он сохранил предсмертную записку.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу мужчиной оказался выпускник учебного заведения, уроженец Ижевска Артем Казанцев. Погибли 17 человек, 11 из них дети. Под наблюдением врачей в больницах Ижевска остаются 23 пациента, из них 21 ребенок.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в регионе трехдневный траур, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
27 сентября 2022  13:49
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
100
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
27 сентября 2022  12:21
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
133
По 24 октября в Самарской области пройдут всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-9 классов
26 сентября 2022  11:40
По 24 октября в Самарской области пройдут всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-9 классов
791
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успеха во всех начинаниях и новых трудовых свершений на благо Самарской земли и нашей великой страны – России!
25 сентября 2022  14:11
Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником
715
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
25 сентября 2022  12:04
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
685
Весь список