Соседи рассказали о характере устроившего стрельбу в ижевской школе

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Устроивший стрельбу в школе №88 в Ижевске был замкнутым человеком, он проживал с матерью и бабушкой. Такую характеристику дали ему соседи по подъезду, передает РИА Новости.

По их словам, Казанцев никогда не здоровался и почти всегда ходил в капюшоне. «Я его плохо знаю. (...) С семьей жил, мама, бабушка. Условия у них были очень хорошие для житья», — отметил один из опрошенных соседей.

Другой мужчина сообщил, что родственники Казанцева уехали со следователями. Он также рассказал, что от своей бабушки знал, что у Казанцева была шизофрения и он нигде не работал.

«Я гуляю утром с собакой, а он в 6 часов утра мог уже идти, идти той же дорогой мимо школы (в которой была стрельба) по улице Майской… И поздно вечером мог оттуда же идти», — добавил собеседник.

До этого сообщалось, что в квартире стрелявшего в школе Ижевска прошли обыски. Оттуда были изъяты пять мобильных телефонов и компьютер, в котором он сохранил предсмертную записку.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу мужчиной оказался выпускник учебного заведения, уроженец Ижевска Артем Казанцев. Погибли 17 человек, 11 из них дети. Под наблюдением врачей в больницах Ижевска остаются 23 пациента, из них 21 ребенок.

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