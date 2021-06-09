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Со стройки в Похвистневском районе украли инструменты и провода

9 июня 2021 10:53
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Со стройки в Похвистневском районе украли инструменты и провода

В Межмуниципальный отдел МВД России «Похвистневский» обратились представители подрядных организаций, которые занимаются строительством домов на территории городского округа Похвистнево с  заявлениями о том, что из бытовок были похищены строительные инструменты и медные провода.

В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что строительные площадки не были оборудованы камерами видеонаблюдения и имелся свободный вход на их территорию. Сотрудники органов внутренних дел опросили очевидцев преступления, собрали улики.

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска установили, что накануне схожий по описанию инструмент был сдан 45-летним жителем г. Похвистнево в ломбард, расположенный в городе Отрадный Самарской области, куда подозреваемый добрался на такси.

Мужчину задержали. Доставленный в отдел полиции подозреваемый признался в хищениях и  пояснил, что медные провода он обжёг и сдал в пункт приёма цветного лома. Оставшуюся часть строительного инструмента полицейские изъяли  по  месту жительства задержанного.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Похищенное имущество возвращено законным владельцам, сообщает облМВД.

Теги: кража уголовное дело

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