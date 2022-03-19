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Случайный собутыльник отобрал у тольяттинца золотую цепочку с крестиком

19 марта 2022 13:40
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Случайный собутыльник отобрал у тольяттинца золотую цепочку с крестиком

В полицию Тольятти обратился за помощью местный житель 1987 года рождения и рассказал полицейским, что стал жертвой грабителя. Мужчина, с которым он ранее был не знаком и с которым они вместе распивали спиртные напитки поздно вечером, сорвал с его шеи золотую цепочку с крестиком. Преступление произошло возле торгового павильона, расположенного на улице Дзержинского. Причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму свыше 75 000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что к преступлению может быть причастен ранее неоднократно судимый за кражу, мошенничество и угон автомашины местный житель 1998 года рождения. Мужчину задержали по месту проживания спустя несколько дней и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный сознался в содеянном. Во время обыска в присутствии понятых в квартире подозреваемого полицейские обнаружили похищенные украшения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Полицейские вернули похищенное имущество законному владельцу.

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