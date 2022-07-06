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Слесарь из Тольятти «подарил» мошенникам 772 тысячи рублей

6 июля 2022 09:27
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Слесарь из Тольятти «подарил» мошенникам 772 тысячи рублей

В дежурную часть полиции Тольятти с заявлением о мошенничестве обратился 30-летний местный житель, работающий слесарем МСП в одном из обществ с ограниченной ответственностью.

Заявитель рассказал полицейским, что ему на протяжении трех дней звонили неизвестные, представлялись правоохранителями и менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений и убеждали мужчину, что на его имя оформлены кредиты в различных банках страны.
Мошенники убедили тольяттинца, что для отмены операций необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения. Мужчина три дня ходил в банки, брал кредиты и переводил их частями через банкоматы на указанный счет. Таким образом он «подарил» злоумышленникам 772 тысячи рублей.
Увидев в одном из банков памятку, составленную полицейскими для предупреждения мошенничеств, заявитель понял, что его обманули, и обратился за помощью в ближайший отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.


Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».
При поступлении подобных звонков следует прервать разговор. Чтобы убедиться в безопасности счета, самостоятельно перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты, либо обратитесь в ближайшее отделение банка.
Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.

 

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