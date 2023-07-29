Следы крови помоги полицейским задержать вора в Тольятти

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В полицию Тольятти обратился менеджер по безопасности одного из сетевых продовольственных магазинов. Мужчина сообщил полицейским, что ночью кто-то, разбив стекло, проник в помещение и похитил шоколадную продукцию на сумму более 17 000 рублей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции. В ходе осмотра места происшествия экспертом-криминалистом обнаружены и изъяты отпечатки следов обуви с пола и отпечатки следов рук с разбитого стекла, а также капли вещества бурого цвета. Как показала экспертиза – это следы крови.

Оперуполномоченными уголовного розыска проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, отработаны на причастность лица, ранее попадавшие в поле зрения правоохранителей за совершение подобных преступлений.

Экспертами были получены образцы ДНК для сравнительного исследования с образцами, изъятыми из магазина. Проверив результаты по базе данных полицейские установили, что к краже может быть причастен не судимый местный житель 2007 года рождения, который несколько месяцев назад уже попадал в поле зрения оперативников по подозрению в совершении аналогичного преступления из этого же магазина. Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции.

Молодой человек свою вину признал, сообщив, что похищенный шоколад продал неизвестному прохожему за 3 500 рублей. Деньги потратил на собственные нужды.