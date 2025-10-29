Следуя инструкциям мошенника, самарец перевел все свои накопления по указанным реквизитам

113

В отдел полиции Самары обратился 67-летний местный житель с заявлением о хищении 1010000 руб. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок на сотовый телефон через мессенджер от неизвестного человека, которой представился сотрудником правоохранительных органов и убедил, что с банковского счета пенсионера пытаются снять деньги, и для их сохранности необходимо срочно перевести средства на“безопасный счет”. Самарчанин выполнил все требования злоумышленника.

Следуя инструкциям мошенника, мужчина перевел все свои накопления по указанным реквизитам. Незнакомец перестал выходить на связь, после чего потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.