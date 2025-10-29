Я нашел ошибку
Сборная Самарской области отправляется на Национальный чемпионат «Абилимпикс»
В Самарской области обследовали 840 пунктов ГГС
Минобрнауки предложило не выделять платные места направлениям с ЕГЭ ниже 50
Средний размер пособия беременным студенткам в РФ превысил 90 тысяч рублей
Народный фронт в Самарской области приглашает к участию в проекте «Все для Победы!»
Снесен павильон, в котором продавалась алкогольная продукция
Следуя инструкциям мошенника, самарец перевел все свои накопления по указанным реквизитам
Лейблы предложили штрафы за незаконное использование голоса
Мероприятия
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
29 октября 2025 10:10
113
В отдел полиции Самары обратился 67-летний местный житель с заявлением о хищении 1010000 руб. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок на сотовый телефон через мессенджер от неизвестного человека, которой представился сотрудником правоохранительных органов и убедил, что с банковского счета пенсионера пытаются снять деньги, и для их сохранности необходимо срочно перевести средства на“безопасный счет”. Самарчанин выполнил все требования злоумышленника.

Следуя инструкциям мошенника, мужчина перевел все свои накопления по указанным реквизитам. Незнакомец перестал выходить на связь, после чего потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

 

Новости по теме
Тольяттинка через банкомат отдала мошеннику более одного миллиона семисот тысяч рублей
28 октября 2025, 12:31
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Криминал
264
мошенники стали обманывать людей через оплату аренды жилья
27 октября 2025, 10:37
Злоумышленники притворяются собственниками жилья и просят жертву оплатить аренду якобы по новым реквизитам. Криминал
377
МВД: число детей, пострадавших от кибермошенников, увеличилось на 120%
26 октября 2025, 19:39
В ход идет полный арсенал схем и психологических манипуляций, адаптированных под возрастную группу. В стране
528
В центре внимания
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
327
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
946
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
341
В Самаре на 85 % закончили ремонт уличных лестниц
28 октября 2025  12:56
В Самаре на 85% закончен ремонт уличных лестниц
303
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
579
Весь список