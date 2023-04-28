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СК: блогер Блиновская раскаялась и признала вину в полном объеме

28 апреля 2023 11:55
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СК: блогер Блиновская раскаялась и признала вину в полном объеме

Блогер-марафонщица Елена Блиновская во время допроса раскаялась в содеянном и признала вину в полном объеме. Об этом 28 апреля сообщает ГСУ СК России по Москве.

«В рамках предварительного расследования следователями столичного Следственного комитета будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне», — отмечается в сообщении.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Блиновской меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

Блогера и автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую подозревают в преступлении по части 2 статьи 198 «Уклонение физического лица от уплаты налогов» и по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере». По версии следствия, с 2019 по 2021 год Блиновская не уплатила в бюджет более 918 млн рублей. Обвинение предъявили вечером 27 апреля. Её задержали при попытке пересечь российско-белорусскую границу, при ней были билеты на самолет в другое государство. Предполагалось, что она знала о проверке и решила сбежать. В её доме провели обыск, а саму её доставили в Москву в управление по особо важным делам, пишет Фонтанка.

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