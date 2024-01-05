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Серийный вор украл в Новокуйбышевске золотые украшения из сейфа

5 января 2024 12:06
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Серийный вор украл в Новокуйбышевске золотые украшения из сейфа

В конце сентября прошлого года в городской отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что из ее рабочего кабинета в филиале учреждения здравоохранения пропали золотые украшения и юбилейные монеты. Материальный ущерб был оценен пострадавшей в 133 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую. Женщина пояснила, что специально принесла золотые украшения на работу, так как посчитала хранить имущество в рабочем сейфе надежнее. И только через пять дней, когда собралась к ювелиру, обнаружила пропажу имущества.

Криминалист-эксперт, обнаружил и изъял следы пальцев рук с дверцы сейфа. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лица, привлекавшегося к уголовной ответственности. Им оказался неработающий, неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель 1980 года рождения. Кроме того, оперативники выяснили, что установленное лицо находится в федеральном розыске за ранее совершенные преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили местонахождение злоумышленника, задержали его в съемной квартире областной столицы, после чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что в обеденное время зашел в организацию, где трудится заявительница, воспользовавшись тем, что на вахте отсутствовал работник, свободно прошел к служебным кабинетам. В одном из открытых кабинетов, в ящике стола нашел ключи, которые подошли к сейфу, где обнаружил золотые изделия и юбилейные монеты. Впоследствии денежными средствами расплачивался в магазинах за продукты питания и спиртные напитки, а золотые изделия сдал в ломбард, получив за них 44 000 рублей, и также потратил на личные нужды. Кроме того, злоумышленник сознался в двух аналогичных преступлениях.

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