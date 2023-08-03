Самарцы сдали соседа, разводившего коноплю

149

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области от неравнодушных граждан поступила информация, что ранее не судимый местный житель 1981 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки информации полицейские в присутствии понятых с разрешения владельца обследовали приусадебный участок, расположенный на ул. Путевой, где обнаружили и изъяли полимерный пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета и 35 кустов растения. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, вещество является марихуаной, массой 65 граммов, кусты – наркотикосодержащими растениями конопля (cannabis).

В ходе опроса задержанный пояснил, что культивировал растения для собственного употребления, без последующей цели сбыта.

Отделом дознания отдела полиции по Красноглинскому району Управления МВД России по г. Самаре в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), ч.1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.