Самарцы остаются без денег, заказывая липовые справки об отсутствии коронавируса по интернету

Я нашел ошибку
Главные новости:
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
Если с 12 по 18 июля оперштаб сообщал о 174 800 заболевших, то с 19 по 25 июля - о 168 408.
В России впервые с мая снизилось число выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом
В составе команды гандболистки тольяттинской «Лады» Ольга Фомина и Анастасия Лагина (пока находится в резерве).
Женская гандбольная сборная России провела первый матч на Олимпийских играх в Токио
В ходе розыскных мероприятий сотрудники ОГИБДД установили и задержали водителя автомашины "Lada-Granta".
В Ставропольском районе автомобиль сбил насмерть женщину, водитель с места ДТП скрылся
В российских вузах начнут готовить футурологов
В российских вузах начнут готовить футурологов
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
6 из 10 россиян против повторного введения самоизоляции
6 из 10 россиян против повторного введения самоизоляции
Суд закрыл уголовное дело в отношении экс-главы Минстроя Самарской области
Суд закрыл уголовное дело в отношении экс-главы Минстроя Самарской области
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.08
EUR 86.85
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарцы остаются без денег, заказывая липовые справки об отсутствии коронавируса по интернету

25 июля 2021 10:52
237
Самарцы остаются без денег, заказывая липовые справки об отсутствии коронавируса по интернету

В интернете появляется все больше предложений о продаже "справок" об отсутствии коронавируса, получить которые могут даже те, кто в действительности имеет положительный тест на COVID-19. Гражданам необходимо помнить, что незаконные операции с сертификатами о проведенной вакцинации от COVID-19 попадают под статью 327  Уголовного кодекса Российской Федерации  «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», уголовное наказание предусматривается не только за изготовление поддельных документов, но и за их использование. К уголовной ответственности могут быть привлечены и те кто продает, и те кто покупает фальшивый сертификат. Максимальное наказание за подделку и сбыт сертификата о вакцинации - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение - до одного года.

Но те, кто хотят воспользоваться услугами интернет-аферистов по приобретению фальсифицированного QR-кода или сертификата о вакцинации рискуют остаться без денег. Мошенники создают группы в социальных сетях, где предлагают приобрести справку об отсутствии коронавируса. Жертву убеждают, что "документ" можно получить быстро и без проблем. Необходимо лишь перевести деньги на указанный электронный счет. Жертва переводит деньги и остается без "справки" и без денежных средств.

Сотрудники полиции предупреждают граждан не пользоваться услугами аферистов.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений  сайта 63.мвд.рф.

Теги: подделка документов поддельный сертификат

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ответственность за использование поддельного сертификата за рубежом может оказаться строже российского
20 июля 2021, 11:43
Ответственность за использование поддельного сертификата за рубежом может оказаться строже российского
ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от... Закон
642
До года тюрьмы: полиция предупреждает о наказании за поддельные COVID сертификаты
14 июля 2021, 11:54
До года тюрьмы: полиция предупреждает о наказании за поддельные COVID сертификаты
Уголовные санкции могут быть применены не только к должностным лицам, которые подделывают сертификаты о вакцинации, но и к гражданам, покупающим и использующим... Криминал
1391
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
11 июля 2021, 13:12
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
Информацию о нарушении закона вы можете сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112. Криминал
1283
В центре внимания
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
103
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 июля 2021  13:44
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
205
По поручению губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории региона.
24 июля 2021  19:39
Дмитрий Азаров поставил задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний
1240
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
23 июля 2021  14:05
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
934
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
23 июля 2021  12:19
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
842
Весь список