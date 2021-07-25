Самарцы остаются без денег, заказывая липовые справки об отсутствии коронавируса по интернету

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В интернете появляется все больше предложений о продаже "справок" об отсутствии коронавируса, получить которые могут даже те, кто в действительности имеет положительный тест на COVID-19. Гражданам необходимо помнить, что незаконные операции с сертификатами о проведенной вакцинации от COVID-19 попадают под статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», уголовное наказание предусматривается не только за изготовление поддельных документов, но и за их использование. К уголовной ответственности могут быть привлечены и те кто продает, и те кто покупает фальшивый сертификат. Максимальное наказание за подделку и сбыт сертификата о вакцинации - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение - до одного года.

Но те, кто хотят воспользоваться услугами интернет-аферистов по приобретению фальсифицированного QR-кода или сертификата о вакцинации рискуют остаться без денег. Мошенники создают группы в социальных сетях, где предлагают приобрести справку об отсутствии коронавируса. Жертву убеждают, что "документ" можно получить быстро и без проблем. Необходимо лишь перевести деньги на указанный электронный счет. Жертва переводит деньги и остается без "справки" и без денежных средств.

Сотрудники полиции предупреждают граждан не пользоваться услугами аферистов.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.