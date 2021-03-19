Самарцев предупреждают: остерегайтесь мошеннических схем при звонках с неизвестных номеров!

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Порой преступники играют на чувстве страха жертвы потерять накопленные денежные средства.

Так произошло в городе Тольятти. Безработному 36-летнему мужчине поступило около 20 с различных абонентских номеров, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Неизвестный представился сотрудником одного из банков и сообщил что на его имя пытаются оформить кредит. В связи с чем денежные средства необходимо срочно необходимо перечислить с банковских карт на безопасный счет. Поверив собеседнику мужчина, через банкомат перевел на указанный «банкиром» расчетный счет по около 1 400 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.