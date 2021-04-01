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Самарцам объяснили, куда обратиться, если стал свидетелем торговли наркотиками в сети Интернет

1 апреля 2021 12:14
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Самарцам объяснили, куда обратиться, если стал свидетелем торговли наркотиками в сети Интернет

Если вы стали свидетелем торговли наркотиками в сети Интернет, обязательно сообщите об этом в полицию по телефонам 8 (846) 278-22-22 и 8 (846) 278-22-23 и с мобильного по номеру 102, а также направьте информацию на официальный сайт ГУ МВД России по Самарской области.

Комментирует ситуацию начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров: «При сообщении в полицию о торговле наркотиками необходимо изложить следующие факты:

  • - сообщение в телефоне или переписка в социальных сетях;
  • - фото- или видеоматериалы;
  • - диктофонная запись;
  • - косвенные улики.

Благодаря активности граждан правоохранительные органы уже не раз выявляли адреса наркоторговцев. Будьте бдительны и обязательно разъясните детям, как себя вести если стали свидетелем торговли наркотиков в сети Интернет. 

За пропаганду наркотических средств, психотропных веществ в сети Интернет предусмотрена административная ответственность, предусмотренная статьей 6.13 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан от 5000 до 13 000 рублей, на должностных лиц от 50 000 до 100 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 1 000 000 до 1 500 000 рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток».

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