Самарца задержали за наркотики и раскрыли кражу

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Осенью прошлого года сотрудникам полиции поступила информация о том, что ранее неоднократно судимый житель Самары 2001 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе проверки полученных сведений оперативники задержали молодого человека в квартире дома, расположенного на ул. Печерской. В присутствии понятых он добровольно выдал хранившиеся в кармане джинсов два свертка из фольги, пояснив, что внутри них находится наркотическое средство.

Проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством - a – Пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 0,32 грамм, что относится к значительному размеру.

Следователям молодой человек пояснил, что хранил наркотик для личного употребления без цели сбыта.

Сотрудниками полиции в ходе проведения мероприятий также установлено, что 21-летний житель Самары причастен к совершению еще одного преступного деяния.

За неделю до задержания в отдел полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре обратилась местная жительница 1994 года рождения, которая обнаружила пропажу банковской карты и списание с нее более 3700 рублей за покупки, которые она не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету потерпевшей и установили, что ее картой расплачивались в нескольких торговых точках. Полицейские опросили персонал, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них, при просмотре которых узнали в злоумышленнике задержанного за незаконный оборот наркотиков.

В содеянном молодой человек признался и пояснил, что нашел чужую банковскую карту на тропинке возле дома, расположенного на ул. Красных Коммунаров. После удачного списания денег, безработный житель Самары продолжил оплачивать еду, алкоголь и табачную продукцию в других торговых точках.