Самарца, убившего родителей, будут лечить

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В период времени с 25 по 31 августа 2020 года местный житель, находясь в квартире по месту жительства в Промышленном районе города Самары, на почве личных неприязненных отношений нанёс ножом не менее 10 ударов в область туловища своему отцу и примерно столько же ударов - своей матери, а затем ножом отчленил ей голову. Потерпевшие скончались на месте происшествия, а их сын с места происшествия скрылся.

4 сентября 2020 года он был доставлен в город Самару сотрудниками полиции из города Санкт-Петербург.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы у мужчины выявлено психическое расстройство, он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.

В соответствии с постановлением суда к злоумышленнику применены принудительные меры медицинского характера – принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением, пишет СУ СК РФ по Самарской области.