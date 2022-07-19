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Самарца осудили за публичные призывы к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти

19 июля 2022 11:50
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Самарца осудили за публичные призывы к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти

В ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя
г. Самары, который размещал на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» материалы, содержащие публичные призывы к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти в отношении одной из народностей.

В ноябре 2021 года приверженец радикальной идеологии задержан. По адресу регистрации указанного лица проведен обыск, изъяты средства мобильной связи.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 УК РФ. 

Решением Самарского районного суда г. Самары фигурант уголовного дела признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен
к 2 годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-коммуникационных сетях общего пользования, включая Интернет сроком на 2 года. 


 

Теги: Уголовное дело

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