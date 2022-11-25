Самарскими таможенниками пресечена попытка получения в МПО наркотиков

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Сотрудники Самарской таможни в одном из почтовых отделений Самарской области задержали молодого человека при попытке получения конверта с ЛСД.

Житель Самарской области заказал через интернет из Республики Казахстан наркотическое средство, оплатив его криптовалютой. Наркотик был тщательно упакован и скрыт фольгированной бумагой для обмана досмотровой рентгеновской техники. В конверте правоохранители обнаружили листки бумаги с изображениями, так называемые «марки» - один из способов доставки такого наркотика, как ЛСД.

В результате проведенных исследований было установлено, что изъятые бумажные носители пропитаны психоактивным наркотическим веществом d-лизергид (ЛСД, ЛСД-25). В конверте находилось 5 доз данного вещества.

Оперативными сотрудниками Самарской таможни в рамках неотложных следственных действий был проведен обыск в квартире задержанного. Гражданин добровольно выдал хранившиеся в квартире наркотики. Было изъято 4 пакета с марихуаной общим весом 307,93 гр.

В отношении молодого человека Самарской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах), применена мера пресечения – подписка о невыезде. Материалы обыска переданы в следственное управление Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.