Самарский врач брал взятки за сертификаты о вакцинации

154

Следствием и судом установлено, что в период с августа по октябрь 2021 года осужденный, являвшийся врачом-терапевтом участкового отделения одной из поликлиник города Самары, неоднократно получал в качестве взяток денежные средства. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за внесение в информационную систему заведомо ложных сведений о прохождении гражданами вакцинации против новой короновирусной инфекции при фактическом отсутствии профилактических прививок. На основании указанных сведений в медицинские сертификаты вносились данные о прохождении вакцинации, не соответствующие действительности. Денежные средства осужденный получал как лично, так и путем безналичных перечислений на банковскую карту, находящуюся в его распоряжении. Следствием выявлено 10 эпизодов подобной преступной деятельности.

Судом медицинский сотрудник признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 40 тысяч рублей, сообщает СУ СК.