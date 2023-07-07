Самарский упаковщик перевел мошенникам более 700 000 рублей

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Местный житель 1966 г.р., работающий упаковщиком решил найти дополнительный заработок. Изучая несколько дней площадки с вакансиями работодателей, пришел к выводу, что совмещать две должности в официальных компаниях не сможет и задумал найти способ легкого заработка в сети.

Внимание упаковщика привлекло объявление об обучении игры на биржевом форуме. Связавшись с лицом, разместившим объявление, мужчина обсудил условия обучения и по указанию незнакомца установил на свой гаджет необходимое приложение для контроля позиций конкурентов и ставок на биржевом рынке. В течение десяти дней самарец совершал «ставки» на сумму более 700 000 рублей в приложении и ежедневно общался с наставником. В один из дней его личный кабинет на ресурсе оказался заблокирован, а в чате с наставником мужчина был отправлен в черный список. Тогда, при проверке счета в мобильном банке, куда должен был поступать процент от вложений, мужчина обнаружил отсутствие средств. Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.