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Самарский слесарь оформил кредит и перевел лже-сотрудникам банка около 350 тысяч рублей

23 августа 2022 11:15
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Самарский слесарь оформил кредит и перевел лже-сотрудникам банка около 350 тысяч рублей

Проживающий в Самаре мужчина лишился денег после того, как пообщался по телефону с незнакомцем и выполнил действия под его диктовку.  Местному жителю 1976 года рождения позвонил мужчина, представившийся работником банка, и сообщил, что на его имя злоумышленники пытаются оформить кредит. Чтобы «спасти» деньги необходимо в режиме онлайн оформить кредит и перевести денежные средства на безопасные счета. Мужчина поверил незнакомцу, оформил кредит, выполнил указания и перевел около 350 тысяч  рублей на продиктованные звонившим счета. После перевода денег незнакомец прекратил разговор и больше на звонки не отвечал. Поняв, что стал жертвой мошенника,  мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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