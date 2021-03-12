Самарский разбойник вынес на 1,135 млн руб. золота из магазина сети 585Gold

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Разбой в магазине сети 585Gold на улице Победы был совершен днем 5 марта 2021 года.

В магазин вошел неизвестный и под угрозой «предмета, похожего на пистолет», завладел ювелирными изделиями на общую сумму 1,135 млн рублей. Затем преступник скрылся, на место происшествия вызвали полицию, в том числе, кинолога со служебной собакой.



По горячим следам преступление не раскрыли, но подозреваемый у полиции уже есть. Предположительно, это 21-летний житель Советского района Самары, имеющий судимости по статьям «Грабеж» и «Разбой». С 12 января 2021 года он находится в федеральном розыске за совершение разбоя, его фото есть в розыскной базе МВД России. Что, впрочем, не помешало ему совершить новый налет, пишет СО ОНЛАЙН.