Самарский пенсионер перевел мошенникам 7,5 млн рублей

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Остерегайтесь мошеннических схем при звонках с неизвестных номеров!



Так, житель Самары 1948 года рождения, пенсионер, за несколько дней получил два звонка с различных абонентских номеров, зарегистрированных в Москве.

После чего, поверив собеседнику, который представлялся сотрудником службы безопасности одного из банков, через несколько банкоматов сделал переводы на указанный «банкиром» расчетный счет в общей сумме на 7,52 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.