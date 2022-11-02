Самарский пенсионер хотел заработать на криптовалюте, а лишился 400 000 рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают увеличить сбережения путем операций с криптовалютой.

В Самаре, пенсионеру 1952г.р., во время общения на одном из форумов в сети Интернет, от «виртуального брокера» поступило заманчивое предложение совершить выгодные сделки по купли – продажи и обмену криптовалюты, получив в результате хороший процент. Потерпевший согласился и перевел аферисту 400 000 р. После чего «специалист» перестал выходить на связь

Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.