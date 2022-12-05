Самарский инженер подарил мошенникам 5 млн рублей

117

В Самаре мужчине – инженеру одного из обществ с ограниченной ответственностью 1973 г.р., позвонил неизвестный и представился работником одного из банков. Он сообщил, что хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на его имя кредита. Аферист рассказал, что для того чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит и перевести на счет, указанной им карты, затем они вернуться обратно банку и таким образом кредит будет погашен. Мужчина оформил несколько кредитов и перевел аферисту на различные счета около 5 000 000 рублей, после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.