Я нашел ошибку
Главные новости:
«Крылья Советов» заплатят штраф за оскорбительное поведение болельщиков
«Крылья Советов» заплатят штраф за оскорбительное поведение болельщиков
Защитник "Крыльев Советов" сыграл за сборную России
Защитник "Крыльев Советов" сыграл за сборную России
благодаря нацпроекту более 800 жителей Ставропольского района с заболеваниями сердца и сосудов обеспечиваются лекарствами
Благодаря нацпроекту более 800 жителей Ставропольского района с заболеваниями сердца и сосудов обеспечиваются лекарствами
В Тольятти договор с подрядчиком расторгли из-за отсутствия капремонта домов
В Тольятти договор с подрядчиком расторгли из-за отсутствия капремонта домов
Проект пятой очереди набережной в Самаре скорректируют
Проект пятой очереди набережной в Самаре скорректируют
Женщина в Самарской области попала под электричку
Женщина в Самарской области попала под электричку
Гуманитарная помощь жителям ЛНР от самарских речников и жителей Самарской области
Гуманитарная помощь доставлена жителям ЛНР от самарских речников и жителей Самарской области
Самарские полицейские на трассе спасли котят
Самарские полицейские на трассе спасли котят
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.99
-2.99
EUR 103.03
-2.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарский дворник нашел чужую карту в мусорном баке

13 октября 2023 09:51
152
Самарский дворник нашел чужую карту в мусорном баке

В конце августа текущего года в полицию за помощью обратился 24-летний житель Самары, который обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее 6 000 рублей за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что его картой расплачивались в магазинах на территории Красноглинского района. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого.

В ходе опроса местный житель 1974 года рождения, работающий дворником, вину в содеянном признал и пояснил, что находясь на работе, в мусорном баке увидел банковскую карту и решил попробовать расплатиться ею в ближайших магазинах. После удачного списания чужих денег продолжал оплачивать еду, алкоголь, вещи в других торговых точках, пока деньги на карточке не кончились.

Ууголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. В настоящее время подозреваемый возместил ущерб потерпевшему в полном объеме.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу. Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
13 октября 2023  12:43
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
140
12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область
13 октября 2023  12:08
12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область
101
В Самаре пройдет ярмарка вакансий
12 октября 2023  12:43
В Самаре пройдет ярмарка вакансий
352
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
11 октября 2023  11:55
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
478
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
11 октября 2023  10:42
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
546
Весь список