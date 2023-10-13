Самарский дворник нашел чужую карту в мусорном баке

152

В конце августа текущего года в полицию за помощью обратился 24-летний житель Самары, который обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее 6 000 рублей за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что его картой расплачивались в магазинах на территории Красноглинского района. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого.

В ходе опроса местный житель 1974 года рождения, работающий дворником, вину в содеянном признал и пояснил, что находясь на работе, в мусорном баке увидел банковскую карту и решил попробовать расплатиться ею в ближайших магазинах. После удачного списания чужих денег продолжал оплачивать еду, алкоголь, вещи в других торговых точках, пока деньги на карточке не кончились.

Ууголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. В настоящее время подозреваемый возместил ущерб потерпевшему в полном объеме.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу. Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.