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Самарский автовор оставил на месте преступления свои отпечатки

31 мая 2021 10:29
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Самарский автовор оставил на месте преступления свои отпечатки

В полицию Самары поступило сообщение о краже имущества из автомобиля, припаркованного возле дома на улице Товарной. Заявительница 1982 года рождения в вечернее время припарковала свое транспортное средство на неохраняемой парковке, расположенной напротив одного из подъездов жилого дома.  На следующий день, проходя мимо своего автомобиля, она обнаружила отсутствие левого заднего стекла, а также имущества, которое находилось в салоне транспортного средства.

При проверке по автоматизированным базам данных эксперты-криминалисты установили совпадение изъятых с места происшествия следов с имеющимся в базе. Они  принадлежали ранее неоднократно судимому за совершение краж 29-летнему жителю г. Самары.

Вскоре полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Дознавателям мужчина пояснил, что заднее стекло транспортного средства открыл отвёрткой, которую носил с собой. В салоне автотранспорта его внимание привлекла автомагнитола и акустические колонки. Подозреваемый признался, что аудиосистему он выбросил, а вторую часть похищенного перепродал прохожему за 500 рублей. Вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: автомобиль кража

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