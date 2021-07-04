Самарские полицейские задержали жителя города Сочи, продававшего виртуальных щенков сиба-ину

188

Из материалов уголовного дела следует, что в полицию Самары за помощью обратилась жительница областного центра 1990 года рождения. Женщина сообщила, что собиралась приобрести щенка породы Сиба-ину. Подходящее объявление она обнаружила на популярной торговой интернет-площадке. Обсудив условия покупки и доставки, женщина перевела 7 000 рублей, но щенка не получила. После оплаты продавец перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и установили владельца счета, на который поступили денежные средства. Им оказался безработный ранее не судимый 26-летний житель города Сочи. Оперативники связались с коллегами из УВД по г. Сочи и установили местонахождение разыскиваемого.

В ходе рабочей командировки оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого.

Мужчина признался в совершении противоправного деяния. Он рассказал, что щенков у него нет. Фотографии животных, размещенных им, находил в Интернете и, для того чтобы привлечь покупателей, указывал низкую цену.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Правоохранители обращают внимание граждан: при совершении финансовых операций в сети Интернет внимательно изучите информацию о продавце. Не сообщайте данные банковских карт и старайтесь совершать сделки только «из рук в руки».