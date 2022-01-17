Самарские полицейские в течении двух часов нашли угнанную Приору

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В начале января 2022 г. к сотрудникам полиции ОП №7 Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратился местный житель. Он сообщил, что около полуночи обнаружил пропажу своего автомобиля "Лада Приора", который был припаркован около дома №9 по улице Липяговской в Куйбышевском районе областного центра.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Участковые провели поквартирный обход дома. Эксперты изъяли улики. Ориентировка о пропавшем автомобиле была направлена всем наружным службам полиции.

После получения информации наряд ДПС в составе инспекторов полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре старшего лейтенанта полиции Тальгата Халиуллина и старшего лейтенанта полиции Раиля Минибаева, с целью розыска транспортного средства, проверили районы, располагающиеся в непосредственной близости от места происшествия. В результате поисков, около двух часов ночи, автомобиль был обнаружен около дома №74 по Пугачевскому тракту в Куйбышевском районе города Самара. В салоне автомашины находился мужчина, который был доставлен для разбирательства в отдел полиции. Как установили оперативники, подозреваемый - раннее судимый уроженец Костромской области 1989 г.р.

Похищенное транспортное средство возвращено владельцу.

В отношении злоумышленника в ОП №7 Управления МВД России по г. Самаре по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.