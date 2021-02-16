Самарские полицейские изъяли у сотрудницы спа-салона мефедрон

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В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Притон-2021» самарским полицейским поступила информация о том, что 24-летняя жительница областного центра причастна к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Самаре при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» провели оперативное мероприятие в спа-салоне на улице Арцыбушевской.

Сверток с порошкообразным веществом, в присутствии понятых, обнаружили и изъяли из рюкзака одной из сотрудниц.

Результаты проведенной в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области экспертизы установили, что в нем находился мефедрон, общей массой более 0,30 граммов.

В незаконном обороте наркотических средств 24-летняя девушка призналась и рассказала, что хранила наркотик для личного потребления. Эта версия проверяется правоохранителями. По данным полиции, ранее к уголовной ответственности подозреваемая не привлекалась.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.