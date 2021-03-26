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Самарская полиция задержала 68 человек, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске

26 марта 2021 10:20
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Самарской полиции задержали 68 человек, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят работу по розыску скрывшихся от следствия, дознания и суда лиц, розыску без вести пропавших граждан и установлению личности неопознанных трупов.

В оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск» участвуют сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, Госавтоинспекции, представители общественных организаций правоохранительной направленности.

За время проведения первого этапа оперативно-профилактического мероприятия сотрудники самарской полиции установили и задержали 68 обвиняемых, подозреваемых и подсудимых, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске, в их числе 20 скрывшихся от органов дознания, 23 от органов следствия, 15 скрывшихся от суда и 10 лиц, разыскиваемых по инициативе МВД государств - участников СНГ. Среди задержанных, три лица разыскивались за нанесение тяжких телесных повреждений, три за совершение грабежа, пять - за незаконный оборот наркотических средств, четыре - за совершение преступлений в сфере экономики и 23 - за кражи.

Так, например, в Самаре сотрудники Госавтоинспекции задержали 22-летнего мужчину, разыскиваемого за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Еще одного разыскиваемого 1986 года рождения за совершение более 30 эпизодов мошенничества в крупном размере задержали оперативники Управления уголовного розыска областного главка полиции. В Сызрани оперативные сотрудники задержали мужчину 1997 года рождения, находящегося в розыске за истязание. В Красноярском районе оперативники задержали мужчину 1972 года рождения подозреваемого в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Также задержан 32-летний мужчина, разыскиваемый за совершение кражи. Инициаторы розыска уведомлены о задержании разыскиваемых. 

Кроме того, стражи порядка установили местонахождение 34 без вести пропавших граждан, из них 14 находившихся в федеральном розыске. Идентифицировано семь неопознанных трупов.

Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Самарской области регулярно.

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