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Самарская пенсионерка из-за мошенников лишилась 100 тыс. рублей

9 декабря 2022 12:00
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Самарская пенсионерка из-за мошенников лишилась 100 тыс. рублей

В утреннее время жительнице Самары 1963 года рождения на телефон позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что родственник женщины пытается в настоящее время снять денежные средства с ее банковского счета. В ответ пенсионерка пояснила, что у нее нет родственника с такими данными. После небольшой паузы звонивший сообщил, что сейчас женщине перезвонит работник банка. Посредством одного из мессенджеров с местной жительницей связалась женщина, которая представилась финансовым работником.

Звонившая убедила доверчивую пенсионерку, что ей необходимо взять кредиты, чтобы банк мог узнать, кто из сотрудников распространяет ее персональные данные. Следуя инструкции, самарчанка оформила кредит на 100 000 рублей и перевела деньги на продиктованный неизвестным лицом счет. После этого собеседница завершила разговор и больше на связь не выходила. Когда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью в полиции. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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